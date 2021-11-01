«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز مؤشرات «الصناعات الغذائية» محليًا وعالميًا

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استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تقرير له، أبرز مؤشرات الصناعات الغذائية عالميًا ومحليًا، بالإضافة إلى تناول ظاهرة سلاسل القيمة العالمية وبروزها فى الاقتصاد العالمى، وما يتصل بذلك من تناول العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمى على الأغذية المصنعة، والمشكلات التى يمكن أن تحد من النفاذ إليها على مستوى الدول والشركات.

وأوضح التقرير أن الطلب العالمى على منتجات الصناعات الغذائية ازداد بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل، ومن أهمها النمو السكانى، والتحضر، ونمو الدخول، والتقدم التكنولوجى، والسياسات التجارية التى تنطوى على انخفاض التعريفات الجمركية للواردات، مشيرًا إلى أن الأسواق الحضرية المتنامية هى المحرك لنمو قطاع الأغذية الزراعية، إذ يستهلك سكان الحضر بالفعل ما يصل إلى 70% من الإمدادات الغذائية فى العالم.

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات المتعلقة بهذه الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن نسبة الصادرات العالمية من الصناعات الغذائية قد زادت من 192.1 مليار دولار فى عام 2016 إلى 225.7 مليار دولار فى عام 2020، بزيادة قدرها 33.6 مليار دولار، وبنسبة 17.5%، وبمعدل نمو 3.3% سنويًا، أما الواردات العالمية من الصناعات الغذائية فقد زادت من 227.5 مليار دولار إلى 270.7 مليار دولار فى الفترة نفسها بزيادة قدرها 43.2 مليار دولار بنسبة نحو 19% وبمعدل نمو 3.5% سنويًا.

وأشار التقرير على المستوى المصرى إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومى، حيث ساهم فى الناتج القومى الإجمالى بقيمة مضافة قدرها 17.5 مليار دولار.