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بينهم «العدل ومروان خوري»..وزيرة الثقافة تكرم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم

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بينهم «العدل ومروان خوري»..وزيرة الثقافة تكرم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم بينهم «العدل ومروان خوري»..وزيرة الثقافة تكرم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم

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أعلنت وزيرة الثقافة ايناس عبدالدايم، الإثنين، خلالها انطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية عن تكرم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في والعالم العربى أبرزهم الشاعر مدحت العدل، والشاعر صلاح محمد علي، والموسيقار محمد مصطفى.

كما كرم المهرجان الموسيقار هشام نزية والموسيقار محمد ضياء والمطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري والموسيقار السوداني محمد الامين وعازف القانون العراقي فرات قدوري والباحث الموسيقي التونسي الدكتور محمد المصمودي والباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران وعازف الناي الدكتور محمود كمال وفنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم والفرقة المصري سداسي شرارة، بالإضافة إلى تكريم عدد من أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة والفنان عبده داغر والدكتور فوزي فهمي والموسيقار خالد الأمير والدكتور أشرف هيكل.

وانطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، منذ قليل، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

الحفل المقرر أن يشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم الملحن محمد ضياء، المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري.

المصرى اليوم

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