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بروكسل تدعو لوقف القتال في شمال إثيوبيا والسماح بنقل المساعدات

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بروكسل تدعو لوقف القتال في شمال إثيوبيا والسماح بنقل المساعدات بروكسل تدعو لوقف القتال في شمال إثيوبيا والسماح بنقل المساعدات

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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جميع الأطراف المتحاربة في شمالي إثيوبيا إلى وقف القتال ورفع الحصار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.

وقال بوريل في تغريدة: «على جميع الأطراف وقف القتال في شمالي إثيوبيا، ورفع الحصار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، والامتناع عن ترويج خطاب الكراهية».

وأضاف أن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانغو «هو الأقدر على رعاية مفاوضات لوقف إطلاق النار بدون شروط مسبقة».

وأمس الأحد، أعلنت «جبهة تحرير تيغراي» السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى إقليم تيغراي في نوفمبر العام الماضي لاعتقال قادة «جبهة تحرير شعب تيغراي» ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة.

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