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مبعوث دولي: وسطاء يأملون في التوصل إلى تسوية لأزمة السودان خلال أيام

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مبعوث دولي: وسطاء يأملون في التوصل إلى تسوية لأزمة السودان خلال أيام مبعوث دولي: وسطاء يأملون في التوصل إلى تسوية لأزمة السودان خلال أيام

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ال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان اليوم الاثنين إن وسطاء يأملون في ظهور «ملامح» سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة.

وأطاح الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل نحو أسبوع وألقى القبض على سياسيين بارزين. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال من السودان إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.

وقال بيرتيس «يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم... نحن ندعم اثنتان من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء،»يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين«.
وأضاف «هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج».

وذكر بيرتيس أنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.

وقال سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.

المصرى اليوم

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