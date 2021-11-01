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هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد فى يناير والنادى يمنحه فرصة لنهاية الموسم

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هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد فى يناير والنادى يمنحه فرصة لنهاية الموسم هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد فى يناير والنادى يمنحه فرصة لنهاية الموسم

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رفض إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، الرحيل عن سانتياجو برنابيو، في يناير المقبل، وذلك بعد ارتباط اسم هازارد بمغادرة ريال مدريد، في الميركاتو الشتوي، بعد أن حصل على فرص كثيرة ولم يستعد مستواه، بالإضافة إلى مشكلة الإصابات التي تلاحقه.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، ان هازارد لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل، ويصر على استعادة مستواه الذي سبق وظهر عليه مع تشليسي، لكنه يعلم أن ذلك يحتاج إلى وقت، وويجب عليه تثبيت نفسه في التشكيل الأساسي أولا.

وأضافت أنه على الرغم من عدم مشاركة هازارد في الكثير من الدقائق هذا الموسم، إلا أن علاقته بالمدرب كارلو أنشيلوتي، ليست سيئة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البرازيلي فينيسيوس حجز مقعده في التشكيل الأساسي للميرنجي، لكن أنشيلوتي حاول إفساح المجال أمام هازارد من خلال تغيير طريقة اللعب، ومع ذلك لم تفلح النتيجة.

وأوضحت الصحيفة أن هازارد، غير سعيد حاليا بوضعه داخل النادي، ويدرك النجم البلجيكي أنه لم يرق إلى مستوى التوقعات، لكنه حريص على استعادة مستواه وكسب ثقة النادي من جديد.

ومن المتوقع ان يحدث اتفاق على رحيل محتمل لهازارد في الصيف المقبل، ما لم يستعد مستواه.

المصرى اليوم

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