ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف في مطار القاهرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب مبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وعدد من الساعات والسماعات والمستلزمات الطبية المستعملة منتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وكذا منظار بندقية آلية وعدد من الأسلحة البيضاء، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 كما أفاد كل من المقدم ميشيل نبيل والمقدم محمد شاهين والمقدم اسلام عادل من إدارة شرطة الحماية المدنية.

وضمت فرق الضبط من الجمارك كل من أحمد فوزي وياسر إبراهيم واحمد صلاح رزق ونورهان محمد فؤاد.

ومحمد فيصل وعمرو عطية وخالد عبدالرحمن وعبدالرحمن الصياد ونورا السيد وأحمد عبدالعليم وهبة مصطفي وأحمد أبوبكر ووائل امبابي وأحمد البسيوني ومحمد سمير وعبدالرحمن سيد وسامح سيد واحمد البحيري واحمد عبدالرشيد ومحمود طلعت.

وتم تحرير محاضر ضبط أرقام 136 و137 و138 و139 و140 و141 لسنة 2021 حيث قاد فرق الضبط وتحرير المحاضر كلا من أسامة دياب واحمد عبدالهادي وهاشم مصطفي وأحمد عبدالفتاح طه واحمد سعد مديري إدارات الجمرك الأولى والثانية والثالثة والرابعة بمطار القاهرة الدولي بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الذين بحوزتهم الأسلحة البيضاء ومنظار البندقية الآلية للنيابة المختصة للتحقيق.