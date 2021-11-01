تفاصيل صادمة.. شهود عيان تكشف ما حدث بالشارع بعد ذبح سفاح الإسماعيلة لجاره والتجول برأسه

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كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة في واقعة مقتل مواطن وفصل رأسه عن جسده في وسط النهار بإحدى شوارع محافظة الإسماعيلية، وتمكن الأهالي من توثيق الواقعة بالفيديو وهو يضرب رقبة المجني عليه بالسكين حتى فصلها عن جسده وسط حالة من الذهول والرعب من الأهالي.

قال أحمد عبدالحليم، أحد شهود عيان، إن المتهم بعد قتل المجني عليها حمل رأسه وسار في الشارع في هدوء يستعرض أمام المارة، مما أثار غضب عدد من الأهالي وقاموا بمطاردته في شارع البحري في الإسماعيلية والقبض عليه وسلموه إلى قسم الشرطة.

سيارة شرطة - صورة أرشيفية

وقال محمد سليم، شاهد آخر، إن المتهم كان في يده سكين كبيرة يهدد به الأهالي من الدخل والقبض عليه ما جعل المتهم يتمادي في جريمته وظل يقتل ويقطع الرأس ويسير بها في الشارع إلى أن تمكن الأهالي من السير خلفه وتم الامساك به.

وأضاف شاهد عيان، أن المتهم أكد للأهالي أن المجني عليه ساكن في العقار المجاورة لمنزل والدته وأنه قام باغتصاب أمه وأخته أكثر من مرة وفقرر الانتقام لشرفه بقتله وفصل رأسه أمام الأهالي، حسب قوله.

في الحادث أصدر النائب العام النيابة مساء اليوم الاثنين بيانا أكد خلاله أن النيابة تحقق في قتل «عاطل» لشخص آخر بالساطور في الشارع عقب أن عقب وقطع رأسه واطاف بها في إحدي شوارع محافظة الإسماعيلية.

أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في الحادث مقتل المجني عليه في الطريق العام، مؤكدا أن فريق من النيابة العامة انتقل إلى لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثة.