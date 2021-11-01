تعهد بعدم خلع ملابسه.. تامر أمين: محمد رمضان هيعمل حفلته إزاي؟

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قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنان محمد رمضان وقع في نقابة المهن الموسيقية على تعهد بعدم خلع ملابسه، قائلا: «أغرب تعهد سمعته في حياتي.. مضى تعهد بعدم القلع».

وأضاف «أمين»، خلال برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الإثنين، مندهشا: «وصلنا مرحلة أن الفنانين يمضوا تعهد أنهم مش هيقلعوا، يعني كده رمضان هيطلع في حفلاته بهدومه»، متابعا: «محدش يقولي شو.. الشو ده عندهم».

وتابع: «مش كل حاجة برة بيعملوها نعملها»، لافتا إلى أنه ليس كل ما يقدم في الخارج يناسب طبيعتنا وأخلاقنا، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أو يتخيل أن يقرأ خبر من هذه النوعية، مستطردا: «مش رمضان بس اللي مفروض يمضي على تعهد بعدم القلع في ناس تانية المفروض تمضي على هذا التعهّد».

وتابع تامر أمين: «وصلنا لمرحلة إن الفنانين يوقعون على تعهد بألا يخلعوا ملابسهم في الحفلات»، وأكمل ساخرا: «محمد رمضان هيعمل حفلته إزاي وهو مش هيقلع هدومه».

وأكمل تامر أمين: «محدش يقولي إن اللي بيعمله محمد رمضان من خلع ملابسه في الحفلات شو وعرض استعراضي».

ولفت تامر أمين إلى أن «مش كل حاجة بيعملها الفنانين والمطربين في الخارج نعملها في مصر لأن كل دولة لها عادات وتقاليد وثقافة»، مضيفا: «فيها ايه لو عملنا الفن والموسيقى التي تناسبنا في مصر».