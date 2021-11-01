مودي: الهند تستهدف صافي انبعاثات صفري بحلول 2070

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أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) اليوم الاثنين أن 2070 هو الموعد المستهدف لأن يصل صافي انبعاثات الكربون في بلاده إلى صفر.

وقال أيضا إن الهند ملتزمة بتعهداتها بشأن المناخ "روحا ونصا" وأشار إلى أن بلاده يعيش فيها 17 بالمئة من سكان العالم لكنها مسؤولة عن خمسة بالمئة فقط من الانبعاثات العالمية.

وأبلغ مودي زعماء العالم الآخرين الذين يشاركون في القمة أن الهند ستزيد حصة المصادر المتجددة في مزيجها للطاقة من حوالي 38 بالمئة العام الماضي إلى 50 بالمئة بحلول 2030 .

ويقول علماء إن العالم يحتاج لخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 لتفادي أسوأ تداعيات تغير المناخ.