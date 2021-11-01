المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر ينظم دورة تدريبية لتكوين الشباب

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نظم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر،الدورة التدريبية لتكوين الشباب الكاثوليكي، «CYF»، في الفترة من ١ نوفمبر الجاري، وحتى ٢٠ من ديسمبر المقبل، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة.

تهدف الدورة التدريبية إلى تكوين الشباب الكاثوليكي من الشباب الجامعي، والخريجين عن طريق رفع مهاراتهم في عدة مجالات.

تعقد الندوة بالتعاون مع مدربين متخصصين ومعتمدين، كما تتضمن الدورة التدريبية التدريب على مهارات الحاسب الآلي، وورش العمل لتنمية المهارات الشخصية، بالإضافة إلى التعرف على الأعمال الإدارية بالمؤسسات.

تلقي محاضرات الدورة التدريبية مي صليب، مسؤول التدريب بالمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر.