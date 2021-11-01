إيناس عبدالدايم: «الموسيقى العربية» من أعرق المهرجانات في الوطن العربي

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أكدت د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة انها توجه كل الشكر لكل النجوم بالوطن العربي ممن حرصوا على حضور فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وقالت في كلمتها بحفل الافتتاح، قبل دقائق: «تبقى الموسيقى احد الروابط الوثيقة بين شعوب وأوطان الوطن العربي، منذ ميلاد مهرجان الموسيقى يجتمع على أرض مصر سفراء الفن، للحفاظ على الهوية والتراث وزمن الفن الجميل، ونجح على مدار سنواته ال 29 في استضافة الفعاليات بمشاركة كوكبة من الأسماء الكبيرة، كما كرم مبدعين،و موسيقيين، ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالموسيقى اكتشف مواهب واعدة قادرة على استكمال رسالة الفنون الجادة«.

وأضافت «عبدالدايم»: «الدورة لها مكانة خاصة بالنسبة لي كونها تحمل الكثير من معاني الوفاء بالجميل، تحمل اسم الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، وتشهد تكريم اسم الراحل الكبير د.فوزي فهمي الرئيس الأسبق لاكاديمية الفنون، د.أشرف هيكل، خالد الأمير و14 شخصية أخرى مشرقة في ماجحال الموسيقى والغناء، أتوجه بكل الشكر لرتيبة الحفني مؤسسة هذا الحدث البراق، معًا نحتفل بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية، اوجة التحية لكل النجوم من الوطن العربي، ود.مجدي صابر رئيس دار الاوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر،اتمناها دورة ناجحة وموفقة«.

يشارك في الدورة 30 من المهرجان يشارك فيها 10 دول ممثلة في الدورة ال 30 من المهرجان هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الاردن، عمان، بمشاركة ١٠١فنان منهم ٩٥ مطرب ومطربة.

وتتضمن حفلات المهرجان التي تبدأ الثلاثاء، 2 نوفمبر، حفل الفنان زياد برجي من لبنان، والمطربة الكبيرة سميرة سعيد تحت قيادة المايسترو محمد عرام.