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تفاعل خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، مع الجدل المنتشر مؤخرًا بسبب ركلات الجزاء المحتسبه للفارس الأبيض في الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اطالب حكام مصر عدم احتساب ضربات جزاء صحيحة للزمالك مع وجود تقنية الفار عشان الاهلاوية ما يزعلوش وممكن نرجع لضربات الجزاء بتاعت الرمي في البيسين بدون فار والتسللات اللي متغطية ب كيلو عشان الزملكاوية يزعلوا».

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة.