بث مباشر .. عمرو جزارين يعرض برنامجه الانتخابي لتطوير نادي الجزيرة

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يواصل عمرو جزارين، المرشح على مقعد الرئيس في انتخابات نادي الجزيرة، تواصله مع الجمعية العمومية للحديث حول جوانب التطوير ومناقشة الملفات المقترحة للعمل عليها خلال الولاية القادمة.

ويحرص جزارين على استعراض البرنامج الذي تم إعداده مسبقًا بواسطة عدد من الخبراء، بصورة تناقشية مع الأعضاء، حرصًا على استقبال أفكارهم ومعرفة الجوانب التي تحتاج مزيد من التطوير.

ويتسلح عمرو جزارين بالرؤية التي انتهجها خلال الولاية الأولى والتي تعد حجر الأساس نحو تنفيذ الأفكار المقترحة وجوانب التطوير في الولاية الجديدة.