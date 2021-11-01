أخبار عاجلة

عروض الاحتراف تثير المخاوف فى الأهلي قبل مونديال الأندية -
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي -
هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( فيديو ) -
«روساتوم» تشارك في الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو -
«ثقافة قوص» تنظم يومًا ثقافيًا لذوى الهمم والإحتياجات الخاصة -
القصة الكاملة لانفصال منة عرفة ومحمود المهدي -
مصادرة 53 «شيشة» وتحرير 7 محاضر لعدم ارتداء كمامة في البحيرة -
قرار مهم من «حماية المستهلك» لمواجهة أسعار السيارات «الأوفر برايس» (التفاصيل) -
إزالة 63 حالة تعد ببني سويف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 -
«التخطيط» تسلم 20 مركز خدمات متنقل لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. عمرو جزارين يعرض برنامجه الانتخابي لتطوير نادي الجزيرة

Print
بث مباشر .. عمرو جزارين يعرض برنامجه الانتخابي لتطوير نادي الجزيرة بث مباشر .. عمرو جزارين يعرض برنامجه الانتخابي لتطوير نادي الجزيرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل عمرو جزارين، المرشح على مقعد الرئيس في انتخابات نادي الجزيرة، تواصله مع الجمعية العمومية للحديث حول جوانب التطوير ومناقشة الملفات المقترحة للعمل عليها خلال الولاية القادمة.

ويحرص جزارين على استعراض البرنامج الذي تم إعداده مسبقًا بواسطة عدد من الخبراء، بصورة تناقشية مع الأعضاء، حرصًا على استقبال أفكارهم ومعرفة الجوانب التي تحتاج مزيد من التطوير.

ويتسلح عمرو جزارين بالرؤية التي انتهجها خلال الولاية الأولى والتي تعد حجر الأساس نحو تنفيذ الأفكار المقترحة وجوانب التطوير في الولاية الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عروض الاحتراف تثير المخاوف فى الأهلي قبل مونديال الأندية

عروض الاحتراف تثير المخاوف فى الأهلي قبل مونديال الأندية

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي

هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( فيديو )

هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( فيديو )

«روساتوم» تشارك في الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو

«روساتوم» تشارك في الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو