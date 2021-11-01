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إيمري يقترب من تدريب نيوكاسل

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إيمري يقترب من تدريب نيوكاسل إيمري يقترب من تدريب نيوكاسل

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كشفت تقارير اعلامية من سبورت 1 الألمانية أن الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل قد أستهدفت المدرب الإسباني، أوناي إيمري، لتولي قيادة الفريق بشكل دائم خلفًا للمدرب ستيف بروس الذي تمت اقالته في الأسبوع الماضي.

وتسعى الإدارة الجديدة للنادي المدعومة من صندوق الإستثمارات العامة السعودي إلى استقطاب مدرب يقود الفريق للهروب من حسابات الهروب، ويضع نواة قوية لبناء فريق منافس في المستقبل على الجانب المحلي والقاري.

ويعد هذا هو ثالث أسبوع منذ استحواذ الإدارة الجديدة على نيوكاسل، لكن المصادر الصحفية أوضحت أن مدرب أرسنال السابق وفياريال الحالي، إيمري، هو المرشح الأوفر حظًا لتولي قيادة النادي الإنجليزي.

ويمتلك إيمري عقدًا حتى صيف 2023 مع ناديه الإسباني الحالي، لكن إدارة نيوكاسل لن تمانع من تحمل تكلفة فسخ عقده لإنتدابه لتدريب الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري برصيد 4 نقاط، بعد 10 جولات من بداية الموسم في البريميرليج.

ويعتبر المدرب (49 عامًا) صاحب سيرة ذاتية قوية مع تدريبه لأندية مثل أرسنال، إشبيلية وباريس سان جيرمان، ويعد من أبرز المدربين في القارة الأوروبية مع تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 4 مناسبات مختلفة.

ولا يحظى إيمري ببداية جيدة مع فياريال في الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد مرور 12 جولة (الفريق لعب 11 مباراة)، مع فشل الفريق في الفوز بأخر 4 جولات، وتحقيقه الفوز مرتين فقط.

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