ضبط 34 كجم من الحشيش داخل مركبة مقيم

الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل...