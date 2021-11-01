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ضبط 34 كجم من الحشيش داخل مركبة مقيم

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الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل...

a0be92b58e.jpg الرياض : الوطن
64b661c89b.jpg26 ربيع الأول 1443 هـ

القبض على يمني ارتكب 19 جريمة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29)...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية بمكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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