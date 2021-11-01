ضبط 34 كجم من الحشيش داخل مركبة مقيم
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل...
الرياض : الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...
الرياض : الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29)...
الرياض : الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...
مكة المكرمة: الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ