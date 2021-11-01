رئيس مصلحة الضرائب يعلن نجاح تطبيق الفاتورة الإلكترونية

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية وفقا لما هو مخطط له.



أكد عبدالقادر في تصريحات صحفية أن النجاح جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم. أضاف: مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.



وقال عبدالقادر إن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة بلغ ما يقرب من ٣٤٠٠ شركة .