الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ5 مليارات دولار إضافية حتى 2027 لمكافحة التغير المناخي

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2027 لمواجهة التغير المناخي، مشددة على ضرورة تخصيص تمويلات لمساعدة الدول الأكثر هشاشة للتكيف على متطلبات مكافحة التغير المناخي.

وقالت فون دير لاين، في قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية: «نتعهد بتقديم 5 مليارات دولار إضافية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، حتى عام 2027 للإنفاق على متطلبات التكيف مع مكافحة تغير المناخ».

وتابعت «علينا تخصيص تمويلات لمساعدة الدول الأكثر هشاشة على التكيف مع متطلبات مكافحة التغير المناخي»، موضحة أن أوروبا ستكون أول قارة محايدة مناخيا.