حازم إمام يستدعي أزمة شيكابالا أمام أشرف صبحي تحت القبة.. والوزير يرد

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أثار النائب حازم أمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة السباب، أزمة ايقاف لاعب الزمالك محمود شيكابالا، رغم حصوله على حكم من مركز التسوية والتحكيم، بالغاء العقوبة .

وسأل «إمام» الوزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، عن أحكام مركز التسوية، هل اتحاد الكرة ملزم بتنفيذها؟ مشيرا إلى أن سؤاله يرتبط بايقاف شكابالا رغم صدور حكم من مركز التسوية بالغاء الايقاف .

وتابع أمين سر لجنة الشباب والرياضة :«من ينفذ حكم مركز التشوية في حال عدم تنفيذه من قبل الاتحاد».

وعقب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 نص سراحة على ان اتحاد الكرة ملزة بتنفيذ احكام مركز التسوية والتحكيم، قائلا: قرار الغاء الايقاق واجب النفاذ ولابد من تنفيذه .

وطلب الوزير الاستماع ايضا لوجهة نظر رئيس اللجنة الأولمبية ،هشام حطب الذي حضر الاجتماع، وأكد حطب، أن القانون اقوي من كل اللوائح، وبجب الغاء قرار الايقاف، متابعا «تنفيذ القانون واجب حتى لو بالقوي الجبرية».

من جانبه طالب النائب محمد الحسيني ن اتحاد الكرة برد مكتبو على اسباب عدم تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم بعودة شيكابالا، فيما شدد النائب ممدوح الحسيني على ضروة تنفيذ القرار موجها الشكر للنائب حازم إمام على طرح تلك الإسكالية خلال الاجتماع .

و علق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المشكلة لا تتعلق بشيكابالا أو نادى الزمالك ولكنها تتعلق بمبدأ احترام القانون .