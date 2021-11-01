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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022

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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022 موعد مباراة ليفربول القادمة ضد اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يقود فريقه خلال مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 - 2022.

ينطلق لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد الأربعاء 3- 11- 2021 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة - ، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - ، والثانية عشر ليلا بتوقيت الإمارات - دبي - أبوظبي.

يورجن كلوب يحاول تحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام فريق أتلتيكو مدريد خاصة بعد انتصاره الأول على الفريق الإسباني في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين، سجل خلال هذه اللقاء، النجم العالمي، محمد صلاح الهدف الأول من تسديدة صاروخية أرضية تسكن شباك أوبلاك، بالإضافة لتسجيله هدف الفوز على الفريق الإسباني من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند المنعطف الأخير للمباراة.

بين سبورتس القطرية تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022، ومن المقرر إذاعة اللقاء على قناتي

المصرى اليوم

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