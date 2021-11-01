مديرة مهرجان الموسيقى العربية: «فرصة حقيقية لمحاربة الفن الهابط في الوطن العربي»

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أكدت الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية بحفل افتتاح دورته الـ 30، أنها وكل العاملين فخورين بالاحتفال ومرور 30 عامًا على افتتاح المهرجان.

وأضافت في كلمتها: «ثلاثون عاما مرت على المهرجان الذي ولد عملاقًا، ولا يزال في مقدمة صفوف المهرجانات التي تهتم بالموسيقى العربية، في مواجهة الغناء الهابط في الوطن العربي، ويأتي في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بمرور 30 عام في عام تأسيس الجمهورية الجديدة، ونحاول من خلاله الوصول بالموسيقى والثقافة والفنون إلى كل ربوع مصر، تحت قيادة وزيرة فنانة هي د.إيناس عبدالدايم».

وتابعت: «كان لدينا حرص على أن تكون دورة هذا العام مختلفة ومميزة، وتم وضع برنامج يضم أسماء مصرية وقمم الغناء في مصر، مع كوكبة من نجوم من كل الوطن العربي، لبنان وتونس وسوريا والمغرب والسعودية منهم ماجدة الرومي، اصالة، سميرة سعيد، عبادي الجوهر، عاصى الحلاني، ستظل مصر دائمًا حاضنة لكل المواهب العربية، وأوجه الشكر للراحلة د.رتيبة الحفني فلولاها ما كان المهرجان خرج للنور».

يشارك في الدورة 30 من المهرجان 10 دول ممثلة في الدورة الـ 30 من المهرجان هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الاردن، عمان، بمشاركة ١٠١فنان منهم ٩٥ مطرب ومطربة.

وتتضمن حفلات المهرجان التي تبدأ الثلاثاء، 2 نوفمبر، حفل الفنان زياد برجي من لبنان، والمطربة الكبيرة سميرة سعيد تحت قيادة المايسترو محمد عرام.

بينما يشهد ثالث أيام المهرجان الأربعاء 3 نوفمبر، حفل للمطربة مي فاروق، والفنان الكبير عبادي جوهر من السعودية، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يتبعه حفل للمطرب مدحت صالح بمشاركة صوليست البيانو عمرو سليم، وتحت قيادة المايسترو أحمد عامر، الخميس 4 نوفمبر، ويحيي الفاصل الأول من الحفل كل من رحاب عمر ووليد حيدر ونهى حافظ، إبراهيم راشد.