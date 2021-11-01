20 مليون باوند ترسل كونتي إلى توتنهام بعد 5 أشهر من رفضهم

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أصبح نادي توتنهام مستعد لإستقبال مدربه الجديد، أنطونيو كونتي، في صباح يوم الثلاثاء في مقر تدريبات الفريق في لندن، وذلك بعد 24 ساعة من قرار إدارة النادي بإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو بعد خسارة النادي لـ 7 مباريات من أول 17 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم.

وسيعود كونتي لكرة القدم الإنجليزية وإلى لندن مجددًا، بعد 3 أعوام تقريبًا من رحيله من نادي تشيلسي، وبعد أن قادهم خلال موسمين للقبي الدوري والكأس.

وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية أن المدرب الإيطالي سيوقع على عقد يمتد بشكل مبدئي إلى نهاية الموسم القادم (صيف 2023)، وسيحصل خلاله على حوالي 20 مليون باوند، وذلك بعد 5 أشهر فقط من رفضه تدريب توتنهام عندما حاول السبيرز انتدابه في الصيف قبل أن يتحول النادي لتعيين البرتغالي نونو سانتو.

وأفادت الصحيفة أن المحادثات بين توتنهام والمدرب الإيطالي تمت قبل ساعات قليلة من أنباء إقالة المدرب نونو سانتو، وأن المدرب الإيطالي قد وصل إلى لندن لمقابل دانييل ليفي (رئيس النادي) وفابيو باراتيتشي (المدير الرياضي).

وكان كونتي قد أرتبط في الفترة الأخيرة بنادي مانشستر يونايتد مع تزايد الضغوط على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، لكن نادي توتنهام قرر أن يكون سريعًا وحاسمًا في انتداب الفائز بلقب البريميرليج مع تشيلسي في موسم 2016/2017.

وأشارت الصحيفة أنه من عوامل قبول كونتي للعمل في قيادة السبيرز، تواجد الإيطالي فابيو باراتيتشي الذي عمل معه سابقًا في نادي يوفنتوس.

عامل أخر للمدرب كونتي كان احتفاظ توتنهام بهاري كين ورفضهم رحيل الهداف الإنجليزي في سوق الإنتقالات الصيفية، وهو ما مثل خطوة طموحه من النادي بالنسبة للمدرب الإيطالي.

وبعد أن استمتع بفترة راحة منذ مغادرة إنتر ميلان في يونيو الماضي، يشعر كونتي الآن أيضًا أنه في وضع أفضل لمواجهة التحدي التالي والدخول في مشروع كروي آخر.

وقالت صحيفة تيليجراف أنه من المتوقع أن يحصل المدرب الإيطالي على أموال لينفقها في فترة الانتقالات في يناير في محاولة للقتال من أجل المركز الرابع، وهو ما كان من ضمن عوامل قبول كونتي للوظيفة في ظل وضع توتنهام الحالي الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، على بعد 5 نقاط من فريق وست هام، صاحب المركز الرابع حاليًا.