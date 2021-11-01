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نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية لـ سهير البابلي بعد نقلها للمستشفى

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نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية لـ سهير البابلي بعد نقلها للمستشفى نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية لـ سهير البابلي بعد نقلها للمستشفى

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، الاثنين، إن الفنانة سهير البابلي تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشقيات الخاصة، مشيرًا إلى أن حالة الصحية مستقرة حاليًا.

وأوضح «زكي» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن «الفنانة سهير البابلي تعرضت لأزمة صحية ونقلت على إثرها إلى مستشفى نيو هوسبيتال، وكان سبب الأزمة كومة سكر، والتي ادت إلى نقلها بشكل مفاجأ إلى النستشفي، وهي حاليًا حالتها الصحية مستقرة».

كانت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، وجهت رسالة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت «شيحة» عبر «إنستجرام»: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».

كانت ترددت أخبار بتدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي خلال الأسابيع الماضية، والتي نفاها المخرج عمر زهران، وكتب عبر صفحته بـ«فيسبوك» قائلا: «أطمئن الجميع.. النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله، لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم، وربنا يزيدها من فضله».

المصرى اليوم

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