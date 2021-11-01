تنفيذ 639 حكما قضائيا في أسوان

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نفّذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الاثنين، العديد من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 639 حكمًا قضائيًا، بينها حكم جنايات و152 بالحبس الجزئي، و28 حبس مستأنف، و306 غرامة، و153 حكمًا في مخالفات متنوعة.

وأُخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين. كما ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، القبض على عاطل بحوزته 350 جراما من مخدر البانجو.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان