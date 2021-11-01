انطلاق حفل الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

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انطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

الحفل المقرر أن يشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم الملحن محمد ضياء، المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري.

وأعرب الموسيقار محمد ضياء عن سعادته بهذا التكريم، خاصة وهو يأتي من مهرجان بحجم وثقل «مهرجان الموسيقى العربية» بالقاهرة هوليوود الشرق.

وأشار ضياء إلى مشاركته هذا العام في المهرجان بلجنة المسابقة الكبرى للأغنية الجديدة إلى جانب مدير المهرجان جيهان مرسي، الموسيقار حلمي بكر، الموزع محمد مصطفى، والشعراء جمال بخيت وهاني عبدالكريم.

وعن جديده أعلن الموسيقار محمد ضياء عن انتهائه من تسجيل اول اغنية له تنتمي إلى ستايل الراب بعنوان «في عينيك» غنائه وألحانه ومن كلمات سامح فرج، ويتعاون بها مع مؤدي الراب الشاب على الكيالي والذي سيكون مفاجأة للجمهور وهو ابن شقيقة المطربة السورية أصالة نصري.