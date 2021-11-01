"القرشي" يدشن مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية.. تعرف عليها؟

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تستهدف تحسين تجربة المرضى وتقديم خدمات ذات جودة نوعية عالية

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي مجموعة من مبادرات برنامج الخدمات الصحية والتي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى وتقديم خدمات ذات جودة نوعية عالية.

واستمع إلى شرح تعريفي عن مبادرة الموظف الشامل وهي عبارة عن تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمراجعين في مكان واحد لتسهيل وتقليل فترات الانتظار.

وكان "القرشي" قد أطلق مبادرة تحت أمرك والتي تعنى بشكاوى واقتراحات المستفيدين والرد على استفساراتهم بطريقة مبتكرة إضافة إلى تدشين مبادرة عونك والتي تعزز اهتمام المركز الطبي بكبار السن وتوفير سبل الراحة لهم.

كما افتتح "القرشي" عيادة صحة الثدي والتي أطلقت بدورها مبادرة "أنتِ الحياة" المهتمة بتوعية المرأة بضرورة الفحص المبكر والدائم لتحسين فرص مكافحته وزيادة معدل الشفاء إلى أكثر من 95 % بمشيئة الله تعالى.

وستبدأ العيادة في استقبال المرضى ابتداءً من يوم الأربعاء الموفق 3 نوفمبر 2021 بشكل أسبوعي من 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا متمنين للجميع وافر الصحة والعافية.

وقد عبّر "القرشي" عن إعجابه الشديد بهذه المبادرات وشكر القائمين عليها، مضيفًا أن تحسين تجربة المريض هو واجب ديني وإنساني وأن المرضى والمراجعين هم مرآتنا في تحسين أدائنا ولأن هدفنا هو جودة الحياة فلا بد من التحسين المستمر في شتى المجالات المختلفة.

مبادرة الموظف الشامل

يقوم الموظف الشامل بتقديم عـدة خدمات لجميع مراجعي المركز الطبي وتشمل إلغاء المواعيد وتسجيل حضور المريض للعيادة وطباعة تقارير الإجازات المرضية واستلام المبالغ المالية مقابل الخدمة وفتح الملف الطبي للمراجع وأفراد عائلته وتحديث الملف الطبي للمراجع وأفراد عائلته وإعادة جدولة المواعيد وطباعة تقرير الخروج بعد التنويم وطباعة إشعار المراجعة وحجز المواعيد.

كما أن الهدف من مبادرة الموظف الشامل تحسين تجربة المريض وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وتقليل فترة انتظار المراجعين للحصول على الخدمة وتمكين المراجعين من تلقي عدة خدمات في مكان واحد والاستفادة من الموارد المتاحة.

مبادرة "تحت امرك"

هي خدمة داخل المركز الطبي يتم مـن خلالها استقبال المرضى المراجعين لتقديم الخدمات ومتابعة الشكاوى والملاحظات والمقترحـات مـن خـلال مواقع مزودة بوسائل تواصل الاستجابة السريعة مع موظفي تجربة المريض كما أن أهداف المبادرة تحسين تجربة المريض وضمان سهولة انهاء إجراءات شكاوى المستفيدين والتأكـد مـن وصـول اقتراحات وشكاوى المستفيدين بطريقة صحيحة للعمل على تحسين الخدمة المقدمة.

كيف تصل لموقع مبادرة تحت امرك يمكنك اتباع اللوحات الإرشادية للوصـول إلى الموقع والذي يقع أمام استقبال العيادات الخارجية بالمبنى الجديد في حال رغبتكم لتقديم شكوى واقتراح.

مبادرة عونك

هي خدمة تقدم لكبار السن وذوي الإعاقة لمساعدتهم في التنقل داخل مبنى العيادات الخارجية بوساطة فريق عمل مدرب باستخدام الكراسي المتحركة كما أن أهداف المبادرة تحسين تجربة المرضى وزيادة رضا المرضى عن الخدمات المقدمة بالمركز الطبي وتمكين المرضى من تلقي الرعاية الطبية بكل يسر وسهولة وسرعة الاستجابة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.