محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة الإسراع في إعادة إحياء المشروعات المتعثرة ودفع العمل بها لتحقيق الإستفادة القصوى منها لصالح المواطن الأسواني، بالإضافة إلى التخطيط الجيد لمشروعات جديدة تحقق العوائد الإيجابية منها سواء بالقضاء على العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين أو بتوفير المراكز الخدمية للمواطنين، فضلاً عن خلق مواقع جذب للسياحة الترفيهية.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللواء أشرف عطية بالإستشاري الهندسي الدكتور ضياء الدين إبراهيم وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة، بجانب مديرى التخطيط العمراني والمشروعات، علاوة على رئيس مركز ومدينة أسوان.

وأشار أشرف عطية إلى أن في مقدمة المشروعات المخطط لها إنشاء أسواق متخصصة للأسماك الطازجة والمملحة والخضار والفاكهة وغيرها، وهو الذي يتوازى مع أهمية إستثمار المساحات الناتجة عن تغطية حوالى مسافة 2 كم من مصرف السيل بمساحة 30 ألف م2 شرق مدينة أسوان للحد من التلوث البيئي، بجانب إقامة أنشطة تجارية وخدمية للنفع العام تخدم المواطنين في المناطق السكنية المتاخمة للمصرف، وهو الذي سيتزامن مع تطوير ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم.

كما لفت إلى أن المحافظة حريصة على التمسك بالهوية البصرية والطراز المعمارى المتميز للتراث الأسواني في جميع المشروعات المخطط تنفيذها ومنها تطوير الكورنيش القديم والجديد بمسافة 13 كم، وحديقة السلام، بالإضافة إلى خلق أماكن تصلح ساحات إنتظار للسيارات في أكثر من موقع للقضاء على مشكلة التكدس المرورى في الشوارع الرئيسية والداخلية.

وكشف محافظ أسوان عن أنه جارى إختيار الموقع المناسب لإنشاء سوق حضارى للأسماك يشمل محلات بمساحات مختلفة وشاشات إلكترونية لعرض الأسعار، وبورصة وسوق للجملة، مع سوق للبيع القطاعى، علاوة على أماكن لتنظيف الأسماك، ومخابز للعيش، وأيضاً للمخلالات والعطارة، فضلاً عن المطاعم، موضحاً بأنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة لدفع العمل بالمشروعات المتعثرة لتحقيق القيمة الإقتصادية منها، وخاصة خان أسوان، وسما أسوان، وتطوير منطقة الصحابى العشوائية، وأيضاً قرى الظهير الصحراوى والبيوت الريفية التي تم إنشاؤها في فترات زمنية سابقة دون إستغلالها بالشكل المطلوب.