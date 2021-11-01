محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

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فجر تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، مفاجأة كروية كبرى، بعدما أشار إلى تفوق محمد شريف على النجم العالمي محمد صلاح من حيث الأهداف الدولية. وجاء محمد شريف لاعب النادي الأهلي، في المرتبة 18 برصيد 10 أهداف بواقع 7 مع الأهلي و3 مع المنتخب الوطني، متساويا مع كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، بينما محمد صلاح في المرتبة 20، بعدما سجل نفس الرصيد من الأهداف بواقع 8 مع ليفربول و2 مع المنتخب.

وفي السياق ذاته، محمد شريف ، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، تواجد في قائمة أفضل هدافي العالم في 2021، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

محمد شريف جاء ترتيبه في قائمة هدافي العالم في المركز 28 خاصة بعد تسجيله 29 هدفا مع الأهلي والمنتخب الوطني في كافة المسابقات سواء تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم. ليفاندوفسكي، مهاجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ، تصدر الترتيب برصيد 56 هدفا، يليه إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند 43 هدفا.

وثالثا، يأتي كلا من كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، و ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني وفريق باريس سان جيرمان، والسوداني محمد عبد الرحمن، لاعب فريق الهلال، برصيد 40 هدفا. وحل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الـ18 برصيد 32 هدفا.