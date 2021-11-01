أخبار عاجلة

عروض الاحتراف تثير المخاوف فى الأهلي قبل مونديال الأندية -
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي -
هاني شاكر : «بناقص حسن شاكوش..وسحب ترخيصه لا رجعة فيه» ( فيديو ) -
«روساتوم» تشارك في الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في غلاسكو -
«ثقافة قوص» تنظم يومًا ثقافيًا لذوى الهمم والإحتياجات الخاصة -
القصة الكاملة لانفصال منة عرفة ومحمود المهدي -
مصادرة 53 «شيشة» وتحرير 7 محاضر لعدم ارتداء كمامة في البحيرة -
قرار مهم من «حماية المستهلك» لمواجهة أسعار السيارات «الأوفر برايس» (التفاصيل) -
إزالة 63 حالة تعد ببني سويف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 -
«التخطيط» تسلم 20 مركز خدمات متنقل لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان

Print
اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان
"الخارجية" نسقت وصولهم

اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم الاثنين الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى البلاد تطبيقًا لقرار أبوظبي بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان، ومنع سفر مواطني الدولة إليه.

وأوضح وكيل الوزارة خالد عبد الله بالهول أنه من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها الموجودين في الخارج تواصلت الوزارة مع المواطنين الموجودين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإطاحة بـ3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وممنوعات

الإطاحة بـ3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وممنوعات

"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك

"التحالف": تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك

ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك

ينصح بتناولها يومياً.. أهم 6 فيتامينات و3 معادن لصحتك