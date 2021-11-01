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وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

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وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

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أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي أن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، وذلك في أعقاب تقديم نائب استجوابا ضده، تضمن أحد محاوره موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش.

وأضاف وزير الدفاع في تصريح مكتوب "هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن اليوم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي أحدهما موجه إلى وزير الدفاع.

وكان الجيش الكويتي أعلن في 12 أكتوبر الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة، ما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.

ومن المقرر بحسب وزارة الدفاع أن يفتح باب التسجيل أمام النساء الكويتيات للالتحاق بالجيش الكويتي نهاية ديسمبر المقبل، على أن يقتصر عملهن في التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتخصصات الفنية.

المصرى اليوم

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