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الكشف على 1548 حيوانا وفحص 7750 طائرا في قافلة بيطرية بالغربية

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الكشف على 1548 حيوانا وفحص 7750 طائرا في قافلة بيطرية بالغربية الكشف على 1548 حيوانا وفحص 7750 طائرا في قافلة بيطرية بالغربية

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نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية، الاثنين، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية العامرية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بالتنسيق مع جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وخلال القافلة، تم الكشف بالمجان والفحص التناسلي لـ1548 حيوانا من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لهم بالمجان، بالإضافة إلى استخدام أجهزة السونار، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين.

وفي ذات السياق، تمت أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، ذلك بالإضافة إلى سحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابه بالبروسيلا من عدمه ، كما تم تبليع مغناطيس لـ4 حيوانات وتم القيام بعدد من العمليات الجراحية العاجلة من تسليك قناة دمعية أنفية وفتح خراج وتعليق محاليل لحالات نقص الكالسيوم، كما تم فحص 7750 طائرا وإعطاء العلاج اللازم لهم.

المصرى اليوم

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