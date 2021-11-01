المستشفى الجامعي في أسوان: 10 آلاف عملية جراحية خلال 6 أشهر

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قال الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعى قامت باجراء 10 آلاف و240 حالة عمليات متنوعة طبقا لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات خلال الشهور الستة الماضية للعام 2021 الجاري في مختلف أقسام المستشفي التي يبلغ عددها 36 قسما علاجيا.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفي الجامعي حققت أرقاما قياسية قد تكون الأولي في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية للمرضي بمحافظة اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد وقد قامت المستشفى الجامعي من خلال وحدة العمليات باجراء 10240 عملية جراحية متنوعة مابين صغري وكبري بمختلف الاقسام وذلك خلال ستة أشهرمنذ شهر يناير حتي شهر يونيو لعام الحالي 2021 كما بلغ عدد حالات المترددين خلال هذه الفترة 102629حالة.

وأوضح الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن قسم الأشعة بالمستشفي الجامعي بأسوان العادية استقبل 4263 حالة والاقتصادي 25339 حالة وبلغ عدد حالات الاشعة المقطعية 5808 والاقتصادي 11127 وبلغ عدد حالات الأشعة التليفزيونية 10967 والاقتصادي 8221 والرنين المغناطيسيّ 1020 حالة و300 حالة اقتصادي اما حالات رسم القلب بلغ 3375 حالة عادي و8876 حالة اقتصادي وياتي ذلك في اطار الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي الجامعي للمرضي اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.