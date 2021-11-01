رئيس مدينة بيلا: تقييم رؤساء الوحدات القروية يعتمد على التواجد الميداني

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أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن معايير تقييم أداء رؤساء القرى خلال ‏الفترة المقبلة يتوقف على مدى تواجدهم الميداني في الشارع ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعادة ‏الطابع الحضاري والجمالي لقري مركز بيلا، لافتًا إلى إهتمام القيادة السياسية والدولة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في كافة القطاعات.

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، اليوم الإثنين، مجهودات مكثفة بأقسام النظافة والإنارة ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة والقري على مدار الساعة، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، وأسفرت الحملة التي نفذها قسم النظافة بالمدينة، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والتراكمات من الشوارع والأحياء والميادين الرئيسية بالمدينة، وتفريغ حاويات القمامة من أماكن التجمع ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

وواصل قسم الكهرباء بالمدينة، أعماله اليومية في صيانة وإصلاح الأعطال بأعمدة الأنارة والكشافات في شوارع وأحياء المدينة، والتي شملت حي أبودشيش والمشرفي وشوارع بورسعيد والجلاء بالمدينة.

وفي قرى إبشان والجرايدة وكفر العجمي والجرايدة والحوة والشطوط، نفذ رؤساء القري، بإشراف أيمن غالي وعلي أمين، نائبي رئيس المدينة لشئون القري، حملات نظافة وصيانة أعمدة الأنارة والكشافات التالفة، جري خلالها رفع جميع تراكمات القمامة وتفريق الصناديق من الأماكن المخصصة لها، ورفعها إلى المقالب الوسطية بالقرب المذكورة، كما تمت متابعة سير وانتظام العمل بالمصالح الحكومية والمدارس من قبل رئيس قرية الشطوط، بجانب إشراف رئيس قرية الجرايدة على أعمال إصلاح خط الـ12 الماسورة الرئيسية بناحية «المزعمط» التابعة للقرية.