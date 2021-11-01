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في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية

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في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية في بيان رسمي .. الإسماعيلي يعلن مصير طلعت يوسف واللجنة الفنية

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أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الجديد برئاسة يحيى الكومي، بيانا يؤكد على ثقته في عناصر الفريق من أجل تعديل النتائج الفترة المقبلة.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

«يحرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على مؤازرة الجهاز الفني واللاعبين من أجل تخطي المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق من سوء للنتائج في مسابقة الدوري المصري الممتاز».

«ويؤكد المجلس ثقته في جميع عناصر الفريق على القدرة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، ويتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشفاء العاجل لـ طلعت يوسف المدير الفني للفريق، من ، والعودة لقيادة الفريق».

وشدد البيان «نثق في إمكانياته الفنية وخبراته التدريبية لإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها في مقدمة جدول المسابقة ومنافسة الأندية الكبار على اللقب».

واختتم البيان «كما يجدد مجلس إدارة النادي، ثقته في اللجنة الفنية الحالية».

وكان الإسماعيلي قد خسر أول مباراتين في مسابقة الدوري أمام فريقي الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

المصرى اليوم

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