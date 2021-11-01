الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى كائن بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقاهرة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية غير مصرح بها من الجهات المعنية داخل الإستوديو، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع «اليوتيوب» بدون ترخيص يقوم من خلالها برفع الأغانى والأعمال الغير مرخصة التي تنتج بالإستوديو على قناته المُشار إليها بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المُشار إليه وأمكن ضبطه ،وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق – مجموعة من الأغانى لبعض المطربين يتم إستخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية – عدد من الأجهزة والأدوات التي يتم إستخدامها أثناء التسجيل بالإستوديو )، كما تبين وجود أثار ودلائل على إدارة قناة على موقع «اليوتيوب» يتم من خلالها بث العديد من الأغانى من أداء أشخاص غير مصرح لهم بممارسة مهنة الغناء، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه تلك المخالفات، وأنه مالك الإستوديو وقناة اليوتيوب المشار إليها، وعلل ذلك برغبته في الشهرة وتحقيق الربح السريع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.