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جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

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جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

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شارك الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي في Web Of Science والتي نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB، وذلك تحت رعاية الناشر«Clarivate» وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

جاء ذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

تم تكريم الجامعات المصرية التي ساهمت بإجمالي تأثير مرتفع للنشر العلمي، في موقع web of science، خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر الدولي.

حيث حصلت جامعة كفرالشيخ على المركز الأول للجامعات متوسطة النشأة، كما فازت الجامعة بالمركز الأول في العلوم الطبيية البيطرية والعلوم الزراعية على مستوى في أعلى 14 مجال بحث تتميز بهم مصر طبقا للنشر في مجال التخصص .

المصرى اليوم

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