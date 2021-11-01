محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مشروع صرف صحى محطة الرفع الرئيسية بالسلام، بمصيف بلطيم، على مساحة 625م2، والذي يضم «محطة رفع، وخط طرد، شبكة انحدار، بتكلفة 37مليون جنيه، ليستفيد منها 25 ألف نسمة، بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندسة مجيده غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع فرعية تحتوي على مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الامن، ومبنى المخزن، ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد«500. ك. ف.أ»، وخزان الوقود، السور، على مساحة 625م2، وخط طرد بطول 1.88كم قطر 600مم«G.R.P»، وشبكة انحدار بطول 12.8 كم اقطار من «32.8» مم مواسير upvc.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تفقد محطة معالجة صرف صحي مصيف بلطيم بطاقة إنتاجية 22000 م3/ يوم كمرحلة أولى تزيد إلى 33000 م3/يوم بالمرحلة الثانية، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 200 ألف نسمة، على مساحة 40000م2، وستخدم مناطق مدينة مصيف بلطيم«النرجس، الزهراء، الفنار، السلام، الأمل»، وقرى جاري العمل بها «الشهابية والشيخ مبارك» وقرى جاري دراستها«الزهراء، العايش، الدعاء، عميرة الشرقية».