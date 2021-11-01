جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الشباب تحت سن الـ35 عامًا إذا تعرض لأزمة قلبية، فهذا يعني إصابته باختلال في عضلة القلب، أو مشكلة في كهرباء القلب، وهذا الأمر يستطيع اكتشافه طبيب القلب المتخصص.

وشدد «شعبان»، خلال حواره مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، على ضرورة إعداد رسم قلب للابن قبل ممارسة التمارين الرياضية، للوقاية من أي أزمة قلبية، نتيجة وجود عيب، أو اختلال في عضلة القلب.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لزراعة جهاز صدمات للوقاية من السكتة القلبية التي قد تحدث بسبب وجود خلل في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية بسبب هرمون الأنوثة حتى سن الـ45 عامًا، ولكن بسبب الشيشة أصيبت بعض السيدات بجلطة في الشرايين التاجي، معقبا: «التدخين ضيع الميزة النوعية الخاصة بالحماية من الأزمة القلبية».