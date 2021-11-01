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ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية

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ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية

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أعلنت محافظة الجيزة استرداد أراضي أملاك الدولة بمركز الواحات البحرية، ضمن المرحلة الثانية ضمن الموجة الثامنة عشرة، حيث تمت إزالة 7 منشآت مقامة من بلوك الحجر الجيري، وغير مسكونة و2 غرفة بمنطقة القحيف بقرية منديشة ومنطقة فجة الحارة بمركز الواحات البحرية على مساحات 230 فدانًا زراعيًا.

كما تمت إزالة أسوار من جريد النخيل بأطوال مختلفة وتشوينات ترابية وواصلت الحملة اعمالها بازالة فورية على مساحة 256 م2 عبارة عن 2 شقة سكنية غير مسقوفة بمنطقة القحيف بقرية منديشة.

وتأتي حملات الإزالات في إطار التصدي لكل متعدي على اراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أراضيها.

المصرى اليوم

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