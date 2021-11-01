انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية

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انعقد المجلس الاستشارى لكلية النقل الدولى واللوجستيات في دورته الرابعة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير، والذى يهدف إلى دمج العلوم النظرية بالحياة العملية التطبيبقية ووضع مواصفات لخريج الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

ناقش المجلس العديد من المحاور الهامة التي تتعلق بالنقل الدولى بأقسامه المختلفة ففى قسم إدارة لوجستيات النقل تم مناقشة المشروعات الجديدة بالموانئ المصرية، والموانئ الجديدة والتوسعات بالموانئ الحالية باللإضافة إلى آخر التطورات الخصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والنقل البرى الدولي والداخلي ومناقشة انضمام مصر لاتفاقية التير TIR وآثار ذلك على صناعة النقل وحجم التجارة، وبحث المستجدات في قطاع الأعمال العام المعنى بصناعة النقل والمشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية .

بينما جاءت المحاور الخاصة بقسم اللوجستيات وسلاسل الإمداد في التحول الرقمى في سلاسل الإمداد ،و الثورة الصناعية الرابعة ،و إدارة العمليات في سلاسل الإمداد، والممارسات المستدامة في إدارة سلاسل الإمداد الخضراء.

كما تم مناقشة محاور إدارة لوجستيات التجارة الخارجية ومحاور أخرى تتعلق بقسم إدارة لوجستيات البترول والطاقة من حيث أهمية تنويع مصادر الطاقة لتحقيق الاستدامة المخططة لها في رؤية مصر 2030، وارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على الأنشطة اللوجستية في مصر ،و الدور المحوري للأنشطة اللوجستية في زيادة اعتماد المستهلك النهائي على مصادر الطاقة المتجددة ،و دعم البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ،بالإضافة إلى دور التعليم في زيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وآثارها الاقتصادية.

وقال اللواء بحرى أ.ح حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إن المجلس يناقش في اجتماعه العديد من المحاور الهامة ذات الصلة بالنقل الدولى واللوجستيات.

وأضاف أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم لتأهيل وتدريب أبناء الأكاديمية العربية، مشيرا إلى أن طلاب الأكاديمية لديهم فرص للعمل في السوق الدولى والملاحة الدولية والشركات العابرة للقارات والتى تعمل بالنظام اللوجيستى عن طريق الموانئ.

وقال المهندس هانى ضاحى ونقيب المهندسين، انه حرص على حضور المجلس الإستشارى لكلية النقل الدولى واللوجستيات والذى يتضمن محاور هامة في مجال النقل الدولى وسلاسل الإمداد والرقمنة وكيفية تأهيل الكوادر بشكل يتواكب مع العصر مشيرآ إلى أن لابد مساعدة طلاب الأكاديمية العربية وتقديم قدراتهم المتطورة إلى مختلف المؤسسات المصرية.

وقال احمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بالأسكندرية ورئيس إتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ان المجلس الإستشارى سيتناول في هذة الدورة مستقبل صناعة النقل واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد مشيرآ إلى أن العالم يواجه حاليا العديد من الاضطرابات تكمن في اتساع الفجوة بين الطلب العالمي المتزايد على السلع والنقص النسبي للإنتاج والأمر الذي يضع أعباء ثقيلة على سلاسل الإمداد العالمية لتلبية إحتياجات الأسواق.

وأضاف الوكيل ان المجلس سيتحاور في إطار خلاق للوصول إلى ثقل مهارات الطلاب من خلال دمج الأفكار الجديدة وتطوير المناهج التعليمية لرفع كفاءة الخريج لكي يكون أكثر جاهزية لسوق العمل وما يطرأ عليه من تغيرات متسارعة .

واشار أن هذا الحدث يعد استكمالا لمسيرة التعاون بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والأكاديمية العربية، والذي ت ض من خلال سنوات عديدة الكثير من النجاحات في طرح دراسات وبرامج تدريبية متعلقة بالنقل واللوجستيات والتجارة الداخلية وسلاسل الإمداد وتدريب وتأهيل الخريجين، سعيا لدعم ثروة مصر الحقيقية المتمثلة في شبابها.

ورحب الدكتور إسماعيل عبدالغفا إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية باعضاء المجلس الإستشارى لكلية النقل الدولى واللوجستيات مشيرآ إلى أن انعقاد المجلس الاستشارى لكلية النقل الدولى واللوجستيات يؤكد حرص الأكاديمية واعضاء المجلس على الاجتماع ومناقشة العديد من المحاور التي من شأنها تقديم كل ما جديد في هذا القطاع لتطوير وتأهيل طلاب كلية النقل الدول واللوجستيات وتقديم الطلاب إلى سوق العمل بما يتواكب مع العصر.

أكد اللواء اْ.ح محمود القاضى رئيس الإتحاد العربى لغرفة الملاحة البحرية ان التقدم العلمى السريع في كافة القطاعات الإقتصادية يجعلنا ان تقدم الإهتمام اللازم بالتنمية البشرية مشيرآ إلى أن لابد من تأهيل وتدريب الطلاب بالشكل الصحيح وان هذا الامر على رأس الموضوعات التي سيناقشها المجلس الإستشارى بكلية النقل الدولى .

وأضاف رئيس الإتحاد العربى لغرفة الملاحة البحرية ان الأكاديمية كانت لها الريادة في انشاء كلية الذكاء الإصطناعى وغيرها من البرامج العلمية والتدريبية حتى يتم تقديم طالب قادر على مواكبة التطور التكنولوجى في كافة القطاعات.

وأكدت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات ان المجلس الإستشارى في نسخته الرابعة يضم كوكبة كبيرة من خبراء قطاع النقل الدولى واللوجستيات مشيرة إلى أن الهدف من انعقاد المجلس دعم كلية النقل الدولى واللوجستيات في تطوير مناهجها، ووضع مواصفات الخريج تتناسب مع سوق العمل بالإضافة إلى عرض اهم العقبات التي تواجه قطاع النقل والذى يتم بحثها من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب مع الاتفاق على النقاط البحثية لمشروعات التخرج الخاصة بالسنة الحالية حتى تكون مرتبطة بالصناعة واستخراج نتائج لدعم قطاع النقل الدولى واللوجستيات .

واوضحت الدكتورة مى صلاح وكيل كلية النقل الدولى واللوجستيات لتدريب ان كليه النقل الدولي واللوجستيات حرصت على ضروره دوام التواصل بالسوق العملي والالمام بكل الاتجاهات الحديثه بمجال النقل الدولى واللوجستيات وذلك تماشيا مع سياسه الاكاديمية.

واضافت وكيل كلية النقل الدولى واللوجستيات ان شعار المجلس الاستشاري لهذا العام بدورته الرابعه هو «عام التنميه المستدامه» والذي يهدف إلى تحويل كليه النقل الدولى واللوجستيات إلى كليه مستدامه وتخريج طالب مستدام ومشيرة إلى ان الكلية قامت باطلاق مبادره «كليه مستدامه- طالب مستدام» وذلك من خلال عده محاور ابرزها التوعيه بأهداف المبادره بين الطلاب وأعضاء هيئه التدريس والتأكد من تطبيق أهداف المبادرة من خلال محاور عديدة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.