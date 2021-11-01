خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه

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قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الميتافيرس هي تطبيقات ثلاثية الأبعاد ستجعل الإنسان ينتقل من أي مكان لآخر افتراضيًا وليس جسديًا؛ فيمكن للإنسان حضور مباراة كرة قدم في أوروبا وهو موجود في القاهرة.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ذلك الأمر يكون من خلال ارتداء نظارة تنقله من مكان لآخر؛ وهذا هو الواقع الافتراضي والجيل الجديد للإنترنت.

وتابع أن الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد سيوفر الكثير من الأموال لأصحاب البيزنس؛ لأنه يخلق بيزنس جديد عبر الشركات الافتراضية والحكومات والوزارات إلخ؛ مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا لن تنتشر سريعًا لأن البنية التحتية التكنولوجية حول العالم ليست مستعدة بعد.

وأوضح أن المدن الجديدة مجهزة بالبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه في المرحلة الأولى لبدء تطبيق هذه التكنولوجيا سيكون سعر النظارة حوالي 20 ألف جنيه، مؤكدًا أن العالم تكلّف، العام الماضي، حوالي 5 تريليون و100 مليار دولار، لتحسين البنية التحتية الافتراضية للإنترنت.

وأشار إلى أنه من عيوب هذا الأمر أنه سيؤدي إلى نوع من الانعزالية، مطالبًا علماء النفس والاجتماع بدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الأمر على المجتمع، لافتًا إلى أن شركات التكنولوجيا تفرض سياستها الاقتصادية على الدول؛ فأصبحت تقود العالم كما يحلو لها.