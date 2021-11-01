أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الإطاحة بـ3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وممنوعات -
مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية -
إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة -
رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور) -
ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري -
حبس 5 سنوات حال إصابة الطفل بعاهة بسبب إهمال الأبوين ..اول تشريع يجرم إهمال الابوين -
الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل التعاون -
محاضرات وتدريبات على التفصيل والإكسسوارات بالمنيا -
رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا

Print
بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يشكل تهديداً لروسيا، حسب ما أفاد به الموقع الإخباري لقناة «أرتي» بالعربية، الروسية.

وقال بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، الإثنين، في سوتشي: «هناك خطط لدى الولايات المتحدة معروفة للجميع، لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، ما يشكل أيضاً خطراً كبيراً وتهديداً لنا».

كما تطرق الرئيس الروسي إلى تكثيف طيران حلف شمال الأطلسي ناتو لتحليقه قرب حدود ، مؤكداً أن الأمر يتطلب العمل على تعزيز الدفاعات الجوية.

وأعلن بوتين أن من المقرر تسليم أول دفعة من أحدث نظام صاروخي إس-500، إلى الجيش قريباً.

وتعليقاً على دخول مدمرة «بورتر» الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، قال الرئيس الروسي: «يمكننا أن ننظر إليها بالمنظار، أو من خلال منظار التصويب، حسب ما تقتضيه منظومات الدفاع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا : شراكة «أوكوس» أحدثت شرخا عميقا في «الناتو»

روسيا : شراكة «أوكوس» أحدثت شرخا عميقا في «الناتو»

روسيا: استخدام طائرات مسيرة في منطقة النزاع بأوكرانيا «حق حصري» لمنظمة الأمن الأوروبية

روسيا: استخدام طائرات مسيرة في منطقة النزاع بأوكرانيا «حق حصري» لمنظمة الأمن الأوروبية

روسيا: الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ 41 ألف لأول مرة

روسيا: الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ 41 ألف لأول مرة

سفير إثيوبيا في روسيا: أديس أبابا ليست محاصرة من مقاتلي تيجراي

سفير إثيوبيا في روسيا: أديس أبابا ليست محاصرة من مقاتلي تيجراي