بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يشكل تهديداً لروسيا، حسب ما أفاد به الموقع الإخباري لقناة «أرتي» بالعربية، الروسية.

وقال بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، الإثنين، في سوتشي: «هناك خطط لدى الولايات المتحدة معروفة للجميع، لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، ما يشكل أيضاً خطراً كبيراً وتهديداً لنا».

كما تطرق الرئيس الروسي إلى تكثيف طيران حلف شمال الأطلسي ناتو لتحليقه قرب حدود روسيا، مؤكداً أن الأمر يتطلب العمل على تعزيز الدفاعات الجوية.

وأعلن بوتين أن من المقرر تسليم أول دفعة من أحدث نظام صاروخي إس-500، إلى الجيش قريباً.

وتعليقاً على دخول مدمرة «بورتر» الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، قال الرئيس الروسي: «يمكننا أن ننظر إليها بالمنظار، أو من خلال منظار التصويب، حسب ما تقتضيه منظومات الدفاع».