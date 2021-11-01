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«العسكرية الليبية المشتركة (5+5)» تعلن استعداد السودان وتشاد والنيجر التنسيق لخروج المرتزقة

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«العسكرية الليبية المشتركة (5+5)» تعلن استعداد السودان وتشاد والنيجر التنسيق لخروج المرتزقة «العسكرية الليبية المشتركة (5+5)» تعلن استعداد السودان وتشاد والنيجر التنسيق لخروج المرتزقة

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أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أن ممثلي السودان وتشاد والنيجر أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كل المقاتلين الذين يتبعون دولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وفقا للبيان الختامي.

وقالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إن اجتماعاتها، سادتها أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف، وذكر البيان الختامي أن وجهات النظر أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأشار البيان إلى إبداء ممثلي السودان وتشاد والنيجر استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون دولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار، وفقا لما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وأكدت اللجنة في بيانها على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاتها في في القاهرة بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور رئيس البعثة يان كوبيتش ومشاركة ممثلين من دول السودان وتشاد والنيجر.

المصرى اليوم

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