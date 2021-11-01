إسرائيل تطالب أستراليا رسمياً بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

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التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، في قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ في غلاسغو باسكتلندا، مع رئيس حكومة أستراليا سكوت موريسون، وناقش معه توسع التهديد الإيراني.

وطالب بينيت موريسون بإدانة إيران بشدة في إطار الاجتماع القريب مع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبتصنيف حزب الله بجميع فروعه رسمياً، منظمة ارهابية، حسب ما ذكر موقع «i24news» الإخباري.

وناقش بينيت في اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً تقدم طهران السريع في تخصيب اليورانيوم.