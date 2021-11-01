بوتين يطالب الجيش ببناء منشآت طبية وسط فوضى كورونا

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الجيش إلى بناء المزيد من المرافق الطبية لمواجهة العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين في اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، إن «المنشآت الإضافية يجب أن تخفف العبء عن النظام الصحي».

ويتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الآن 40 ألفاً في اليوم، فيما تجاوزت الوفيات 1000 يومياً.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم تسجيل 1155 وفاة و40402 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن غرفة عمليات مكافحة الفيروس كورونا أن إجمالي الإصابات بلغ 8.554.192 ملايين، في حين بلغ إجمالي الوفيات 239.693.