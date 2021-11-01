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لا توجد مشاكل رقابية.. بدء عروض مسرحية «في انتظار بابا» 11 نوفمبر

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لا توجد مشاكل رقابية.. بدء عروض مسرحية «في انتظار بابا» 11 نوفمبر لا توجد مشاكل رقابية.. بدء عروض مسرحية «في انتظار بابا» 11 نوفمبر

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قال المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرض مسرحية «في انتظار بابا» على خشبة المسرح القومي، 11 نوفمبر، مشدداً على عدم وجود أي مشاكل رقابية على الإطلاق وأن كل ما في الأمر وجود بعض الملاحظات التي يجري حالياً تعديلها على نص المسرحية.

وأوضح مختار لـ«المصري اليوم»: «العرض قائم، وحصل على موافقة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ولا توجد أي مشاكل، ملاحظات رقابية وسيعرض
الخميس بعد القادم«.

كان المخرج حسام الدين صلاح، قد نشر بوستر المسرحية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «يشهد المسرح القومى عودة المخرج الكبير سمير العصفوري مخرجا لمسرحية (في انتظار بابا) بطولة النجوم أحمد سلامه وانتصار وسماح أنور ومفيد عاشور وسميحة عبدالهادى وعلى كمالوا ونجوم المسرح القومى».

المصرى اليوم

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