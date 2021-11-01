«حد شافني وأنا بعذب الخادمات».. وفاء مكي تتصدر «تريند جوجل»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدر اسم الفنانة وفاء مكي، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في برنامج «نص الكلام»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة «النهار».

في السطور التالية نعرض أبرز تلك التصريحات:

رفضت الفنانة وفاء مكي الحديث عن تجربة دخولها السجن، وقالت «مش عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، حنفضل نعيد ونزيد».

وعن مزاعم تعذيب الخادمات، قالت: «حد شافني وأنا بعذبها؟»، واستشهدت بآية قرآنية: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وعن سر ارتدائها الحجاب، قالت: «عمري ما ارتديت الحجاب، كان مستضيفني في برنامج ديني، وقال مينفعش نطلع بشعرنا».

وعن علاقتها بابنها، قالت، «ابني بيدخل على يوتيوب وبيعرف، أنا متسجنتش في قضية مخلة بالشرف، وبقول له متثقش في الكلام ده«.

وعن شائعات وفاتها، قالت: «في واحدة بتطلع على السوشيال ميديا، وتقول حنتكلم عن وفاء مكي عايشة ولا ميتة عشان تعمل تريند. أنا دلوقت اختلفت عن الأول، مبردش وبشتري دماغي».