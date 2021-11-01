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إعادة فرز نتائج الانتخابات العراقية

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إعادة فرز نتائج الانتخابات العراقية إعادة فرز نتائج الانتخابات العراقية
صرحت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأن المفوضية شرعت الاثنين بإعادة فرز وعد 612 محطة انتخابية في محافظة ذي قار، بناء على اعتراضات وطعون وشكاوى، تقدمت بها الكتل والأحزاب والمرشحون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

وقالت الغلاي، في تصريح صحفي، إن مفوضية الانتخابات خصصت يومي الاثنين والثلاثاء، لإعادة عد وفرز 612 محطة انتخابية في محافظة ذي قار، بعد أن أنجزت بنجاح إعادة عد وفرز عدد كبير من المحطات، في المحافظات التي سجلت عليها اعتراضات من قبل المنافسين في الانتخابات.

600 محطة

وذكرت الغلاي أن تخصيص يومين لإعادة العد والفرز في ذي قار، جاء بسبب ارتفاع عدد المحطات المعترض عليها، لأكثر من 600 محطة انتخابية.

وبحسب مصادر في مفوضية الانتخابات، فإن فرق المفوضية أنجزت خلال الأيام الخمسة الماضية، إعادة عد وفرز محطات في 12 محافظة عراقية، وجاءت جميعها متطابقة مع النتائج الأولية المعلنة.

يأتي هذا بينما يواصل جمهور الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات، اعتصاما أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية، لليوم الرابع عشر على التوالي، للمطالبة بالكشف عن حالات التلاعب والتزوير، التي رافقت العملية الانتخابية.

رفض الطائفية

وفي سياق آخر دعا رئيس العراقية، مصطفى الكاظمي، طلاب المدارس إلى عدم الاستماع إلى عناوين الطائفية والعنصرية.


الوطن السعودية

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