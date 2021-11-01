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بريطانيا تحذر فرنسا

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بريطانيا تحذر فرنسا بريطانيا تحذر فرنسا
فيما أعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك، دعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

وطالبت رئيسة الدبلوماسية البريطانية، ليز تروس، الإثنين، فرنسا بسحب تهديداتها «غير المعقولة على الإطلاق» المتعلقة بالخلاف بين البلدين بشأن رخص ومناطق صيد الأسماك.


الوطن السعودية

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