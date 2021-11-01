مقتل 3 أشخاص في بوركينا فاسو

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تسبب لغم تقليدي الصنع في «وينديغي» بإقليم «لوروم» شمال بوركينا فاسو في مقتل 3 أشخاص، وإصابة رابع بجروح، عند مرور عربتهم فوقه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البوركينية.

وقالت مصادر: «امرأتان وطفل لقوا مصرعهم، وأصيبت امرأة أخرى بجروح، عندما مرت عربتهم أمس فوق لغم تقليدي الصنع في وينديغي بإقليم لوروم».

قد هاجم مسلحون مجهولون، في اليوم نفسه، مقرا للقوات البوركينية في ولاية «سورو»، مما خلف 5 قتلى من رجال الشرطة و15 مسلحا.

تواجه بوركينا فاسو منذ 2015 زيادة في الهجمات الإرهابية، أودت بحياة آلاف الضحايا، وتسببت في نزوح أكثر من 1.4 مليون داخليًا.