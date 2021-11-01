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البرهان: التطورات الأخيرة ليست انقلابا

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البرهان: التطورات الأخيرة ليست انقلابا البرهان: التطورات الأخيرة ليست انقلابا
مع تلقي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أكد خلالها حرصه على الأمن والاستقرار والسلام في السودان، أوضح مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، أن الرئيس سلفاكير ميارديت يتابع باهتمام وقلق بالغ مجريات الأحداث في السودان، ويؤكد ضرورة الحوار الجاد، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، مما يستوجب التطلع إلى آفاق أرحب للتعاون بين كل مكونات القوى السياسية التي صنعت التغيير، داعيا جميع الأطراف إلى تحكيم صوت العقل.

من جهة أخرى، قال «البرهان» للوكالة الروسية: «التطورات الأخيرة في السودان ليست انقلابا.. نحن موجودون في السلطة بالفعل، وما حدث ليس انقلابا، ولكن حركة تصحيحية».

مجلس السيادة

كشف «البرهان» عن عزمه اختيار رئيس الوزراء، وإعلان مجلس السيادة خلال الأيام القادمة، موضحا أنه «يرحب بمشاركة عبدالله حمدوك (رئيس الوزراء السابق) في المستقبل، والأمر متروك له».

وحول العلاقة مع موسكو، ذكر أن لدى بلاده ملاحظات حول اتفاق إنشاء القاعدة البحرية الروسية، مشددا على ضرورة معالجة تلك الملاحظات قبل بدء تنفيذ القاعدة.

وفي التفاصيل، أشار «البرهان» إلى أن ملاحظاته تتعلق بإنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. وعلق: «لدينا اتفاق مع من ضمنه القاعدة، ونتحدث فيه باستمرار، ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها، ونحن ملتزمون بالاتفاقيات الدولية، وسنمضي في تنفيذ الاتفاق مع روسيا حتى النهاية».


الوطن السعودية

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